Agnostic Front, Murphy’s Law & Violent Way

Wie es der Tourtitel bereits verlauten lässt, brettert guter alter NY-Hardcore durchs Substage!

„New York Blood“ vereint die Hardcore-Pioniere Agnostic Front um die Urgesteine Roger Miret (Gesang) und Vinnie Stigma (Gitarre), deren All-Time-Klassiker „Gotta Go“ und „For My Family“ sich so gut rempeln wie eh und je, mit ihren Kollegen Murphy’s Law (HC) und Violent Way (Oi!-Punk). -pat