Aiyu & Klangnebel

Fans der Pendelmukke-Events im P8 sind die Freunde Aiyu und Klangnebel wohlbekannt.

Die beiden DJs und Producer eint die Freude am Suchen. Als Taucher nach Soundperlen, die auch in die tiefsten Tempo-Regionen hervordringen, kommen sie mit Trip-Hop-, Hip-Hop-, Downbeat- und Techno-Fundstücken zurück. Manche davon haben als Eigenproduktionen in den Tiefen der eigenen Festplatte geschlummert.

Der „kleine Freitag“ im Tempel geht mit diesem Afterwork-Event, bei dem getanzt, gerastet und getrunken werden darf, in die Sommerpause und ist im September wieder zurück. -fd