AKK-Sommerfest 2018

Der Arbeitskreis Kultur und Kommunikation feiert sein 40-Jähriges beim „AKK-Sommerfest“ auf dem KIT-Campus Süd.

An vier Konzerttagen spielen während der Festwoche zwischen zahlreichen anderen Kulturveranstaltungen 30 Acts umsonst und draußen auf der Forums-Bühne.

Den Auftakt macht die „Super Jubiläums Poetry Slam Show“ (Fr, 1.6.) u.a. mit der Lagerfeuercombo Astra van Nelle & der Lorbeerstorch (19 Uhr) sowie Singer/Songwriter Toni Mogens (20 Uhr). Am „Super Strampel Samstag“ (2.6., ab 16.30 Uhr) beschallen u.a. Minipax (20 Uhr), das Berlin Boom Orchestra (21.20 Uhr) und The Prosecution (22.40 Uhr) mit Ska-Punk und Punkrock; außerdem trifft am Fr, 8.6. nach den Gigs von Leuchstoffmöhre (19 Uhr), Ax & Onz 3 (19.30 Uhr) und Kaffkönig (20.15 Uhr) bei den Hamburgern Swiss & Die Andern (21.15 Uhr) Punk auf Rap.

Der Sa, 9.6. bildet den krönenden Abschluss, bevor die Festwoche am Sonntag gemütlich ausklingt. Los geht es mit mehreren Bands im Biergarten bereits um 12 Uhr, dann stimmen Strawberry Corn (Alternative/Postpunk, 17.30 Uhr), die Sickboyz (Melodic Hardcore/Punkrock, 18.30 Uhr), Tune Circus (Rock/Alternative, 19.30 Uhr) und Kind Kaputt (Post-Punk, 20.45 Uhr) auf den Berliner Headliner Smile And Burn (Punkrock, 22 Uhr) sowie den mehrfach „Schlonz“-bewährten Nachbrenner Distillery Rats (Irish-Folk-Punk, 23.30 Uhr) ein. -pat