Akleja & Maria Nikola

Folkdoppelkonzert im Mikado.

Verträumte Melodien, tanzende Rhythmen, fließende Klänge – das Duo Akleja spielt instrumentale Folkmusik auf Nyckelharpa, Gitarre und Cittern. Besonders geprägt sind sie von Tanzmusik aus alten Notenbüchern sowie der Musiktradition Schwedens, dem Heimatland der Nyckelharpa.

Maria Nikola lädt in „Colors Of The Harp“ ein zu einer abwechslungsreichen Reise durch die Klangwelten der keltischen Harfe. Sie spielt traditionelle Melodien und eigene Kompositionen. Ihre Inspirationen sind Folk aus Irland, der Bretagne und Galizien, Weltmusik, Jazz und Pop.

Beim Konzert gibt’s die seltene Möglichkeit, Akleja und Nikola auch als Trio zu erleben. Beide Artists haben neue Alben raus. -rw