Schrammliger Sound und schnoddriger Textvortrag sind das Signet des nach einem Tresenverhörer benannten Nürnberger Synthie-Dilettanten-Punk-Quartetts.





Mit „Die zündende Idee“, „What AfD Thinks We Do…“ und nach persönlichem Dafürhalten dem Fellnasen-Love-Song „Ein Lied für dich“ haben Akne Kid Joe trotzdem auf jedem Album einen für die All-Time-Playlist geliefert. Jetzt geht’s mit „4 von 5“ (2024) auf „Sauer & Enttäuscht“-Tour. -pat