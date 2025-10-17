Akne Kid Joe

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Akne Kid Joe (Foto: Marie Lehmann)

Schrammliger Sound und schnoddriger Textvortrag sind das Signet des nach einem Tresenverhörer benannten Nürnberger Synthie-Dilettanten-Punk-Quartetts.

Mit „Die zündende Idee“, „What AfD Thinks We Do…“ und nach persönlichem Dafürhalten dem Fellnasen-Love-Song „Ein Lied für dich“ haben Akne Kid Joe trotzdem auf jedem Album einen für die All-Time-Playlist geliefert. Jetzt geht’s mit „4 von 5“ (2024) auf „Sauer & Enttäuscht“-Tour. -pat

Fr, 17.10., 20 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch" hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Lurch

Lurch

Popkultur // Artikel vom 30.10.2025

Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.

The Blue Mule

The Blue Mule

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Blues von Willie Dixon, Soul der Commitments, Songs von Tom Waits u.v.a. Funde der Musikgeschichte prägen das Programm.

Monokrom (Foto: Anton Deyss)

Organisch – Elektronisch: Monokrom

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Im Rahmen der Reihe mit elektronischer Livemusik schaut eine Elektronikband im Tempel vorbei, die zu viert mit einer Menge Effektgeräten, aber klassischen Instrumenten wie Drums, Bass, Keys und Vocals Techno, Organic House und Breakbeat auf die Bühne bringen.

Dave Hause (Foto: Jesse Deflorio)

Dave Hause

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Einen Tag vor dem lange ausverkauften zehnten Jubiläumskonzert des Karlsruher Rappers Haze kommt mit dem Ex-Gitarristen der HC-Band Paint It Black ein gereifter US-Singer/Songwriter, der sich seit 2010 seiner Solokarriere zuwendet.

