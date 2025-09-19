Alex Mayr & Fastmusic

Die junge Multiinstrumentalisten Alex Mayr steht schon seit ihrem dritten Lebensjahr auf der Bühne, Theatertourneen durch Nordafrika, die Türkei und Ungarn prägen ihr Leben bis ins Erwachsenenalter.

Nach ihrem Musikstudium in Mannheim hat sie sich seit 2015 als Sängerin, Songschreiberin und Instrumentalistin einen Namen gemacht, sowohl mit ihrer Band als auch z.B. als Mitglied von Get Well Soon und ist auf Tracks von Caspar oder Dagobert zu hören. Auf ihren Alben spielt sie mit cineastischen Arrangements „Soundtrackpop“ – mit Klavier, Gitarre, Synthesizer und Streichern.

Support: Fastmusic aka Bela Fast aus Leipzig ist beeinflusst vom groovenden Wüstenblues aus Mali; mit stoischen Rhythmusmaschinen entsteht ein repetitiver, psychedelischer Sound, der auch dank seines außerirdischen Falsettgesang eine hypnotisierende Anziehungskraft entwickelt. -rw