Alexa Rodrian Trio

Was für ein Lob!

„Die Rodrian könnte das Lebensgefühl eines Rübenkuchens vertonen und die Menschen würden ihr jeden Laut glauben…“ heißt es in einer Kritik über Alexa Rodrian. Sie begeistert mit wandlungsfähiger Stimme und intensivem Songwriting.

Im Herbst 2018 erscheint das neue Album der Kosmopolitin, die nach Stationen in Paris, Rom und New York jetzt in Berlin lebt. Auch „Shall We Dance“ verspricht packende musikalische Geschichten, die im Jazz verwurzelt, aber mit offenem Geist und Herzen vertont sind. -er