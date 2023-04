Karlsruhe kann man ohne Ironie als eines der globalen Zentren des Live-Codings bezeichnen.

Live programmierte elektronische Musik und algorithmische Ravesignale haben hier eine Tradition, die am Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft begann und sich in der seit 2022 bestehenden Community „Toplap“ oder auch den seit 2015 ausgerichteten „Algoraves“ im Jubez fortsetzt. Zehn Jahre nach dem ersten „Algorave“ ever in Karlsruhe dockt sich die neueste Ausgabe als Satellit-Event an die „International Conference On Live Coding“ in Utrecht an.

Aus den Niederlanden zu Gast ist Timo mit griffigem Sound aus Psytrance, Acid und Techno. Niklas Reppel (File under: Too Eclectic) und Alicia Champlin (Genre: Chaotic neutral) kommen aus Barcelona, Pondskater (IDM/Downbeat) ist Teil der Düsseldorfer Live-Coding-Szene. Hinzu kommen Sets der lokalen Toplap-Topacts. -fd