Livecoding als Aufführungspraxis von Computermusik und algorithmischer Tanzmusik hat in Karlsruhe seit Jahren Tradition – ausgehend vom HfM-Institut für Musikinformatik und Musikwissenschaft, dem das international renommierte Ensemble Benoît And The Mandelbrots entstammt, über Veranstaltungen, Workshops und Residencys am ZKM bis zur 2022 gegründeten Community Toplap.

Und nicht zu vergessen die seit 2015 regelmäßig im Jubez stattfindenden „Algoraves“, bei denen algorithmisch erzeugte, auf der Bühne improvisatorisch veränderte oder gar erst geschriebene Musik im Vordergrund steht. Das Line-up: Kaspars Jaudzems (Riga), Dennis Scheiba (Düsseldorf), Jan Ten (Karlsruhe), Bruno Gola (Berlin), Linalab (Barcelona) und Hanna Kassel (Landau). -pat