Weder 100 Prozent Label noch 100 Prozent Kollektiv – so zumindest in der Außenwahrnehmung – zeichnet sich die Karlsruher Soundschmiede Darkvisionlabs durch mindestens zwei Dinge aus.

Da sind deutliche Reminiszenzen an die dunkleren Seiten der Popmusik der 80er Jahre. Und es scheint, als würden hier, wie in einem Netzwerk, alle mal mit allen Musik machen, in unterschiedlichen Kombis.

Das Projekt Alice & Dolores liefert den neuesten Beleg: Es setzt sich zusammen aus der Singer/Songwriterin Marleon, dem Soundbastler Diivision und Perkussionist Jonboyjordan. Der Sound: atmosphärische, dichte, intensive und doch luftige Musik zwischen intimer Stille und brachialem Lärm. -fd