Alien Rocket Flight Vol. 5

Ein ziemliches cooles Festival in der Region mit jeder Menge Surf, Psychedelic, Beat, Space, Desert, Blues und den Bands The Pancakes, The White Sands und Alpha Nord feat. Chris Cacavas!

Der berühmte Americana-Musiker, der neben Green On Red auch mit anderen Größen wie Calexico oder Giant Sand arbeitete, lebt bekanntlich quasi „um die Ecke“. -rw