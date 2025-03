Alina Sebastian ist eine neue Stimme im Dank Taylor Swift inzwischen salonfähigem Country-Pop.

In ihrer Musik verbindet sie traditionelle Country-Elemente mit modernem Pop und hat solo, aber meist mit ihrer Band schon viele Shows in Europa und den USA gespielt. Nach dem Erfolg ihres Debütalbums „Eyes Of The Highway“, das auf allen gängigen Plattformen für Begeisterung sorgte, dürfen sich Fans nun auf neue Musik freuen: Sebastian präsentiert auf „See You Soon“-Tour die Songs ihres zweiten Albums erstmals live.

Support kommt „ehrlich, emotional, impulsiv“ von Selina Cifric mit Rock und Pop-Punk. Die Singer/Rockwriterin mit der markanten Stimme schafft es mit ihrer Loopstation, den Sound einer ganzen Band auf die Bühne zu bringen. -rw