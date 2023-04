Aline Frazão & Make A Move

Aline Frazão wuchs in Luanda auf, lebte und studierte in Lissabon und Spanien und kehrt nun in ihre Heimat zurück.

Bossa, Jazz, die Musik der Kapverden, wo ihre Familie herstammt – das neue Album der Sängerin und Gitarristin „Uma Música Angolana“ bietet ein klangvolles Universum voller Jazz und Improvisationen. An ihrer Seite stehen Juninho Ibituruna (Drums/Percussion) und Trigo Santana (Electric Bass/Backing Vocals, Fr, 28.4., 20 Uhr). Die Berliner Make A Move präsentieren ihr Debüt „Bidde“: Hier gibt es Bläser in Tutus, Bass und Gitarre pumpen den Groove, alles wird angeschoben von einem rappenden Drummer im Badeanzug. Egal ob Technoclub oder große Festivalwiese – bei Make A Move wird getanzt und gesungen, gesprungen und geschwitzt. Der Vibe ist positiv, das Tempo hoch und der Sound fließt vom Ohr straight in die Beine (Sa, 29.4., 20.30 Uhr, Discovery: acht Euro). -rw