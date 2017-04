Hinter dieser crustigen HC-Doom-Metal-Supergroup steckt noch mehr als nur zwei Musiker aus den besten Hardcore-Bands der letzten 25 Jahre.

Neben Hope-Con-Sänger Kevin Baker und Converge-Drummer Ben Koller gehören auch die Gitarristen Brian Izzi (Trap Them) und Adam Wentworth (Acid Tiger/Bloodhorse) sowie Matt Woods (Bloodhorse) zum Line-Up von All Pigs Must Die, die 2012/13 mit den Alben „God Is War“ und „Nothing Violates This Nature“ zum Szenekult avanciert sind. Handfesten Support liefern die Schweden Gust und Bitterness Exhumed. -pat