Einer der letzten reisenden Troubadoure aus Londons pulsierender Folkszene, dessen Karriere in den 60ern begonnen hat, ist auf „Final Tour“ und spielt nun in Karlsruhe das allerletzte Konzert in Deutschland.

50 Jahre etablierte Allan Taylor seinen Modus Operandi – das Sammeln von Geschichten für seine Songs in den Bars und Cafés überall auf der Welt, „It’s Good To See You“ wurde in vielen Ländern ein Hit. Jetzt verabschiedet sich der Singer/Songwriter mit seinem treffend betitelten aktuellen Album „The Road Well Travelled“. -pat