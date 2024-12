Mit ihrem Debütalbum „Forever Young“ werden Alphaville 1984 der bis dahin weltweit erfolgreichste Popact made in Germany.

Auch „Big In Japan“ und „Sounds Like A Melody“ avancierten in den (inter)nationalen Charts zu Megahits und zählen heute zu den ganz großen Synthie-Pop-Klassikern. Auf der Jubiläumstour spielt die Band um Mitgründer und Sänger Marian Gold ein „Best of 40 Years“. -pat