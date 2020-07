Unangefochtener Krösus mit mehr als 20.000 Euro Spendengeld der „Alte Hackerei Forever“-Kampagne ist Plüschis Punkrock-Bar.

Über 330 Gäste und sogar Bands haben sich solidarisch gezeigt. Aber das Schlachterbeil schwebt dieser Tage dennoch mehr wie ein Damoklesschwert über der Hackerei: Zwar ist durch die Lockerungen ein eingeschränkter Betrieb des Biergartens möglich, der über die Sommermonate als Open-Air-Stage verstärkt auch kulturell genutzt wird.

Hier covert u.a. Gaba Wierzbicka (Sa, 18.7., 20 Uhr) von Down With The Gypsies Lieder von Black Sabbath bis Kylie Minogue im Singer/Songwriter-Stil. Auch DJs kommen zum Zug; etwa Ex-Orson-DJ Stean mit seinem Hip-Hop-„Chop Shop“ (Fr, 24.7), DJ Kim Ska (Sa, 25.7.) mit einem „Allnighter“ oder die Pussypunk-Disco-Violence-Bastard-Pop-Elektro-Rock-„Girls Attack“ von DJane Panzerella (Fr, 31.7., je 21 Uhr).

Aufgrund der bestehenden Abstandsregeln gibt es allerdings für die Nutzung der Innenräume derzeit keine Perspektive: Veranstaltungen in Club und Fleischbar könnten bestuhlt mit max. 20 Zuschauern stattfinden, wodurch ab Oktober die Zahlungsunfähigkeit der „SAU e.V.“-Spielstätte droht. -pat