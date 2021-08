Alte Hackerei / SAU e.V. @ Toujours Kultur 2021

Eben noch ist er als Chefdenker im Hackerei-Biergarten aufgetreten, da kommt Claus „Johnny Colognesome“ Lüer schon wieder aufs Schlachthof-Gelände.

Mit Knochenfabrik, seit ihrem 97er Album „Ameisenstaat“ so etwas wie der kleinste gemeinsame Deutschpunk-Nenner. Ob Iro-Punker oder subkulturaffiner Normalo – bei All-Time-Tracks wie „Filmriss“ sitzt auch 24 Jahre danach noch jede Zeile im Schädelknochen! Support: Ersatzkopf aus Darmstadt (Sa, 14.8.).

Fast ebenso kultig: die Schweizer The Monsters um Reverend Beat-Man Zeller, der mit seinem Underground-Label Voodoo Rhythm seit 20 Jahren die Psychobilly-, Trash-Blues- und Primitive-Rock’n’Roll-Fans mit Sound versorgt. Support: das Kurpfälzer Duo The Bad Ass Ballerinas (Do, 12.8.). Beginn: je 19 Uhr. -pat