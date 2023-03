Mit dem weltweiten Hit „Fishes“ brachte 2018 Alyona Alyona über Nacht ukrainischen Rap auf die globale Landkarte.

Ihre Texte handeln von weiblicher Selbstermächtigung, Body Positivity und dem Alltag in ihrer ukrainischen Kleinstadt Baryshivka. Ihre Videos, in denen sie stolz als Königin der Straße vor den Wohnprojekten ihrer Heimatstadt tanzt oder sich als märchenhafte Matriarchin in einer dystopischen Welt inszeniert, haben Millionen von Zuschauern gesehen. Seit dem russischen Angriffskrieg informiert sie in den sozialen Medien über aktuelle Geschehnisse und sammelt Spenden.