Alyth McCormack

Als Sängerin einer der weltweit bekanntesten Irish-Folk-Bands tritt sie in großen Hallen vor Tausenden Menschen auf.

Doch abseits der Chieftains zieht es Ályth McCormack mit ihren in gälischer und in englischer Sprache gesungenen sehr persönlich Liedern immer wieder auf kleinere Bühnen. Dabeihat sie ihr aktuelles Album „Aig an taigh“ und die langjährige Chieftains-Harfenistin Triona Marshall. -pat