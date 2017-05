Abgesagt: Alyzee

Ihr rockiger Mix aus abend- und morgenländischen Klängen beschert Karlsruhes Clubkunstwerk nach dem Auftritt des Karlsruher Rappers Onz 3 gleich das nächste Livedate!

Alyzee (Do, 1.6., 20 Uhr), zweite Siegerin beim „Rock & Pop Preis“ 2016, hat fürs Debütalbum „My Life“ bei Deutschlands ältestem und größtem Nachwuchsfestival seiner Art außerdem eine Sonderauszeichnung in der Kategorie „Bestes CD-Album des Jahres (englischsprachig)“ abgeräumt.

Und aus den anstehenden Feiertagen macht das Topsy Vorfeierabende: Zu Christi Himmelfahrt legt DJ Nino (Mi, 24.5., 23 Uhr) Electro und Charts auf, Fronleichnam ist Big L (Mi, 14.6., 23 Uhr) mit noch mehr Hitparaden-Songs sowie 90ern und Hip-Hop am Start und für alle Nachtschwärmer, die auch sonst schon am Donnerstag ins U-Boot abtauchen möchten, gibt’s ab 22 Uhr die „Topsysche Taschendisco“ bei Musik „von Wünsch dir was bis R’n’B“ in der zwanglosen Atmosphäre der kleinen Bar. -pat