Amenra
Popkultur // Artikel vom 16.11.2025
Anwesenheitspflicht für alle „Dudefest“-Dudes bei dieser Clubshow!
Als einer der inzwischen mit Abstand bekanntesten und größten Postmetalbands, die längst in einer Liga mit Cult Of Luna, Isis und Neurosis spielt, halten die Belgier aus Gent Karlsruhe seit 20 Jahren die Exklusivtreue.
Seine stets mitreißend-dichten, brachial-mahlenden und -schleifenden Atmosphären reichert das Kollektiv um den energetischen Fronter Colin van Eeckhout nun auch durch leise Töne und flämische Textpassagen an – wie auf der im März parallel mit „With Fang And Claw“ erschienenen EP „De Toorn“, die Amenra mit ihrer nun festen Bassistin Amy Tung Barrysmith aufgenommen haben.
Support: Youniss. -pat
So, 16.11., 20 Uhr, P8, Karlsruhe (Jubez-Booking)
