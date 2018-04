Ein Alleingang, der es wieder einmal in sich hat.

Auch auf „Breaking With Habits“ hat Tausendsassa Tobias Siebert, der Mann hinter dem „Egomanie-Projekt“ And The Golden Choir, alles selbst gemacht. Vocals, Instrumente, Electronics, Produktion.

Laut Kritik „ein nahezu perfektes Stück Musik“, das mit federleichten Arrangements und engelsgleichen Melodien betört. Ob das auch mit Band klappt, die der Veranstalter ankündigt, wird sich zeigen. -er