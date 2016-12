And The Golden Choir

Im Juni überraschte Tobias Siebert die Gäste in der Vereinsheim-Reihe mit seinem Ein-Mann-Orchester, bestehend aus sich selbst, Gitarre und dem Plattenspieler als Begleiter.

Für seine Rückkehr in den Tempel wechselt der Barde erstmals sein Konzept und holt sich eine ganze Band dazu. An den melancholischen Stücken dürfte das aber nichts Grundlegendes ändern, und an Sieberts Stimme, die gern mal mit Bon Iver oder Antony Hegarty (der von den Johnsons) verglichen wird, sowieso nicht.

INKA verlost zum Tempel-Konzert zweimal die CD „Another Half Life“. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 9.12. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Barde mit Band“. Postadresse nicht vergessen! -fd