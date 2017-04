1993, ein Jahr bevor Green Day und The Offspring die „Bravo“-Leserschaft für den Punk begeistern konnten, gründen sich Anti-Flag.

Die stellen aber vom ersten Album „Die For The Government“ klipp und klar, dass man politische Attitüde hat. Eine regelrechte Ansprache zur Lage der Welt ist ihr zehntes Studioalbum „American Spring“, mit dem die Pittsburgher um Sänger und Gitarrist Justin Sane den Arabischen Frühling in die USA zitieren und ihrer Diskografie 2015 mal noch eben eines der vielseitigsten und besten Werke hinzufügen! -pat