Die laut Selbstbeschrieb „traurigste Band der Welt“ zelebriert ihren „25 Years Anniversary“.

Als Mastermind und verbliebener Mitgründer schließt Mick Moss die Feierlichkeiten zu einem Vierteljahrhundert Antimatter-Alben zwischen „Saviour“ (2001) und „A Profusion Of Thought“ (’22) mit der letzten Silberjubiläumstournee „XXV“ dieses Jahres ab.

Getragen von seinem unverwechselbaren Baritongesang und Songwriting verpackt der Eklektiker aus Liverpool auf den acht Studioreleases psychologische Texte in einer Vielfalt an Stilen und Einflüssen von Trip-Hop über Loungemusik bis Dark Rock. -pat