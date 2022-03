Antje Schumacher

Frau Antje interpretiert ihre Lieblingslieder unterm Motto „Best Of My Best“.

Mit Ukulele geht’s zurück in die spannende Zeit ihrer jungen Jahre, sie singt in ihrem Programm die schönsten und für sie prägendsten Songs der 80er und 90er. „Rockpalast“ in Echtzeit, Mofas überall und Frau Antje als Blondie mittendrin. Mit Kassettenrekorder unterm Arm, ein bisschen sentimental, ein bisschen „Back To The Anfang – alles auf Roots“. -rowa