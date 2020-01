Antje Wygoda, Düsseldorf Düsterboys & Voodoo Jürgens

Antje Wygoda studierte bei Stephan Balkenhol an der Karlsruher Kunstakademie und stöbert in Baumarkt und Alltag nach Dingen mit besonderen Gestaltungsmerkmalen.

Durch Umformen, Wegnehmen, Dazugeben und Zusammenfügen fertigt sie daraus Objekte mit neuen Bedeutungen. Diese leben genauso wie ihre Zeichnungen von der Ausdruckskraft der Linie. Wygodas Vernissage im Kohi-Vorraum am Sa, 18.1. um 19 Uhr geht in das Konzert der Düsseldorf Düsterboys über.

Das Quartett, das in Wahrheit aus dem Ruhrpott kommt, besteht zur Hälfte aus der Band International Music, kommt aber folkiger und ätherischer und mit neuem Album auf Staatsakt daher (21 Uhr). „Schmuddelsänger“ Voodoo Jürgens schließt das Wochenende mit seinen schnoddrigen Songs über Gestrauchelte und andere Außenseiter in wienerischem Dialekt ab (So, 19.1., 20 Uhr). -fd