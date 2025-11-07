Artificial Brain & Ultima Engine

Popkultur // Artikel vom 07.11.2025

Ultima Engine

Das „Cosmic Technical Death Metal“-Quintett aus Long Island walzt zum dritten Mal über europäischen Boden.

Gefeatured werden Artificial Brain um Sänger und Bassist Samuel Smith von ihren „Profound Lore Records“-Labelkollegen Suffering Hour (Blackened Death Metal) aus Minnesota (Fr, 7.11.).

Am Abend drauf feiert das Karlsruher Dark-Elektro-Projekt Ultima Engine den Release des neuen Albums „Cyberpunk In Night City“ (VÖ: 31.10.). Flankiert werden Frontmann Roman Schilling & Co. von den dystopischen Cyberpunk-Elektronikern Slicer.

Weiter geht die „Endzeitechos“-Nacht bei der „After-Show für die Postapokalypse“ mit dem aus Nachtwerk, Culteum, Kulturruine, Unverschämt und K5 bekannten DJ Prometheus (Wave/Post-Punk/Neu-Romantik/Industrial/Dark-Electro) und seinen „Endzeitwelten“, die seit fast 25 Jahren fester Bestandteil der hiesigen Gothic-Landschaft sind (Sa, 8.11.). -pat

21 Uhr, P8, Karlsruhe

Anfang « Sebastian Sturm | Sophia Blenda & Schubsen » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 8 und 5?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Selig (Foto: Sven Sindt)

Selig & Tobias Mann

Popkultur // Artikel vom 14.11.2025

Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.

Weiterlesen …
Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik-Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Tascosa

Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 08.11.2025

Diese Sonderedition der „Karlsunruhe“ wird von Mannheimern gefeaturet.

Weiterlesen …
Buíoch (Foto: Eddie Kavanagh)

The Irish Folk Festival 2025

Popkultur // Artikel vom 08.11.2025

Unterm Motto „Different Strokes For Different Folks“ zelebriert das IFF einmal mehr die Vielfalt irischer Musikkultur – ob gefühlvolle Balladen, mitreißende Jigs und Reels oder moderne Interpretationen alter Melodien.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper