Artificial Brain & Ultima Engine
Popkultur // Artikel vom 07.11.2025
Das „Cosmic Technical Death Metal“-Quintett aus Long Island walzt zum dritten Mal über europäischen Boden.
Gefeatured werden Artificial Brain um Sänger und Bassist Samuel Smith von ihren „Profound Lore Records“-Labelkollegen Suffering Hour (Blackened Death Metal) aus Minnesota (Fr, 7.11.).
Am Abend drauf feiert das Karlsruher Dark-Elektro-Projekt Ultima Engine den Release des neuen Albums „Cyberpunk In Night City“ (VÖ: 31.10.). Flankiert werden Frontmann Roman Schilling & Co. von den dystopischen Cyberpunk-Elektronikern Slicer.
Weiter geht die „Endzeitechos“-Nacht bei der „After-Show für die Postapokalypse“ mit dem aus Nachtwerk, Culteum, Kulturruine, Unverschämt und K5 bekannten DJ Prometheus (Wave/Post-Punk/Neu-Romantik/Industrial/Dark-Electro) und seinen „Endzeitwelten“, die seit fast 25 Jahren fester Bestandteil der hiesigen Gothic-Landschaft sind (Sa, 8.11.). -pat
21 Uhr, P8, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Selig & Tobias Mann
Popkultur // Artikel vom 14.11.2025
Vermutlich ausverkauft ist dieser Gig der Wegbereiter des „German Grunge mit deutschen Texten“.Weiterlesen … Selig & Tobias Mann
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik-Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess
Popkultur // Artikel vom 08.11.2025
Diese Sonderedition der „Karlsunruhe“ wird von Mannheimern gefeaturet.Weiterlesen … Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess
The Irish Folk Festival 2025
Popkultur // Artikel vom 08.11.2025
Unterm Motto „Different Strokes For Different Folks“ zelebriert das IFF einmal mehr die Vielfalt irischer Musikkultur – ob gefühlvolle Balladen, mitreißende Jigs und Reels oder moderne Interpretationen alter Melodien.Weiterlesen … The Irish Folk Festival 2025
Kommentare
Einen Kommentar schreiben