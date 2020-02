In ihrer einstigen Heimat entwickelt sich seit einigen Jahren ein eigener musikalischer Melting Pot, der selbstbewusst traditionelle und elektronische Grooves und Instrumente mit Rap, Hip-Hop und Reggae zu einer eigenständigen Fusion verrührt – und längst mit der französischen Hip-Hop-Szene in Austausch ist.

Einige der neuen afrikanischen Stars wie Mr Eazi oder Tiwa Savage sind seit dem letzten Beyonce-Album weitweit auf der Landkarte (s. auch die „INKA Tunes“ auf Spotify). In Frankreich längst ein Star ist die in Lagos aufgewachsene französisch-nigerianische Sängerin Asa. Sie singt auf Englisch und Yoruba und bewegt sich musikalisch eher klassisch in Soul, Jazz, Reggae, Pop und Funk. -rw