Ashton Nyte & Aktion Sägewerk

Der in den USA lebende Singer/Songwriter, Autor, Schauspieler und Produzent hat acht Soloalben und zwei Bücher sowie elf Alben als The Awakening veröffentlicht, mit Mitgliedern von The Cure, The Mission, Peter Murphy oder Cheap Trick gearbeitet.

Zuletzt spielte er 2019 mit Wayne Hussey im Kohi. Jetzt kommt der Alternative-Folker zu einer Soloshow an den Werderplatz (Fr, 25.10.). Tags drauf gastieren dort die Punkveteranen Aktion Sägewerk aus Buchen mit Support der hiesigen Punkrocker Blutwurst (Sa, 26.10.). -rw