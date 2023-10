Attic Stories & Shy Guy At The Show

Durch ihren Sieg beim „Gamechanger“-Newcomercontest für Flinta-Acts haben sich Attic Stories einen Slot beim zurückliegenden „Southside“ erspielt.

2021 vom „Female. Fronted. Pop. Punk“-Quintett aufs -Quartett konzentriert, feiern die Karlsruher um Sängerin Romana Aufinger nach der Pre-Releaseparty (Do, 19.10., 21 Uhr) im Gottesauer Eck die zugehörige Show des Albumdebüts mit Special Guests und werden jedem Fan von Paramore, Neck Deep, All Time Low, Tonight Alive oder Stand Atlantic gehörig den Kopf verdrehen (Fr, 20.10., 20.30 Uhr)!

Mit ihrem sechsten Studioalbum „Hug Me Sunshine“ gehen das Wochenende drauf die vier wavigen Indie-Rocker von Shy Guy At The Show aus der Pfalz an den Releaseparty-Start; anschließend liefert das „Get Hypnotized“-DJ-Team den passenden Sound zum Weiterdancen (Sa, 28.10., 21 Uhr). -pat