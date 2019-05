Ausblick: 25. Zeltival

Auch wenn das Programm noch nicht komplett ist, verspricht das 25. Sommerfestival des Tollhauses ein jubiläumswürdiges zu werden.

Zu den Highlights zählen so far das 80er-New-Wave-Klassiker in ein pop-chansonesk-charmantes Bossa-Nova-Gewand kleidende französische Edel-Cover-Projekt Nouvelle Vague (Do, 18.7.), das Funk-Fusion-Kollektiv Snarky Puppy (Di, 2.7.) sowie die rotuniformierte Hamburger Techno-Marching-Band Meute (Fr, 2.8.) mit ihren von Blechbläsern und anderen Marschkapellen-Instrumenten erzeugten Analog-Beats.

Bugge Wesseltoft, Magnus Öström und Dan Berglund bilden die skandinavische Supergroup Rymden (Sa, 13.7.); von Jazz getrieben sind 4 Wheel Drive (Di, 30.7.) in Person von Nils Landgren, Michael Wollny, Wolfgang Haffner und Lars Danielsson; aus England kommt Ausnahmemusiker Joe Jackson (Sa, 29.6.); das Pariser Sextett Les Yeux d’la Tête (Sa, 27.7.) verquickt Chanson mit Balkanbeats und Singer/Songwriter-Freunde freuen sich auf Anna Calvi (Di, 9.7.) und Tina Dico (Sa, 3.8.). Eröffnen darf Calypso Rose (Fr, 28.6.), die 79-jährige Grande Dame der karibischen Musik. -pat