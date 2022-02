Ausblick: Alte Hackerei

Außer „Besinnlichem Betrinken“ zu Weihnachten und ihren Schweizer „Käsefondue-Abenden“ hat die Hackerei aus Rentabilitätsgründen gezwungenermaßen zum Jahresbeginn nur Konzertschonkost im Programm.

Die Vorschau auf 2022 lässt jedoch aufhorchen: Ein Must-see’n’hear ist das norddeutsche Neo-Soul-Quintett Rhonda (20.5.) um Sängerin Milo Milones; mit ihren einschlägigen Ska-Elementen ebenfalls zu 100 Prozent tanzbar ist die dreiköpfige Mod-Punk-Band The Movement (1.6.) aus Kopenhagen. Don’t miss gilt auch für die Down-Under-Hardcoreler Clowns und ihre australischen Landsmänner The Death Set (12.7.).

Eine Ausprobieremfehlung geht an die Psychobilly-Kanadier The Creepshow (25.5.) und die mit Einflüssen von Joy Division und Crisis spielenden Pariser Post-Punks Frustration (5.6.). Legendär wird’s dann bei GBH (4.6.) aus Großbritannien, die 2020 40. Jubiläum gefeiert haben, und ihrer US-Genreverwandtschaft The Adolescents (23.7.), eine der Lieblingsbands von Hackerei-Chef Plüschi. Ebenso prägend für Bands wie Nirvana und The Melvins sind die 1979 gegründeten Flipper (18.8.) mit ihrem düster-monotonen basslastigen Stil.

Und eines von nur vier Deutschland-Konzerten geben Slime (31.8.) auf ihrer „Wut im Bauch“-Kneipentour mit neuem Frontmann: Nachdem Dirk „Diggen“ Jora bereits Mitte 2020 im Knatsch „Tschüss“ gesagt hat, stellte sich der ehemals wohnungslose Berliner Straßensänger Tex Brasket äußerst eindrucksvoll auf der Single „Komm schon klar“ vor. Anfang Mai feiert die Hacke mit bekannten und befreundeten Bands das 15. Jahresfest u.a. im Biergarten, der im Sommer wieder zur Open-Air-Konzertbühne wird und über den SAU e.V. ist man auch beim dritten Schlachthof-Festival „Toujours Kultur“ vertreten.

Damit über die Abstinenz keiner vergisst, wie’s mal war und hoffentlich wieder wird, läuft auf Youtube der hochunterhaltsame Kurzfilm „Ein Abend in der Alten Hackerei“ mit Plüschi als Türsteher, Kneipier, Tresenhocker, DJ, Party-Animal und blondes Dancefloor-Chick in Personalunion! -pat