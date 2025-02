Ausblick: Barock, Allan Taylor, Phil & J.B.O.

Vergangenen Sommer ist ein schlohweißer Angus Young gottgleich mit ungebrochenem Spaß an der Sache u.a. auf dem Hockenheimring zum vermeintlich letzten Mal über deutsche Bühnen geturnt.

Jetzt geht die „Pwr Up“-Welttournee überraschenderweise weiter: 37 Jahre nachdem AC/DC in der Schwarzwaldhalle ihre Höllenglocken geläutet haben, kehren die Australier open air für eines von nur drei Deutschlandkonzerten nach Karlsruhe zurück (So, 17.8., Peter-Gross-Bau-Areal, Messe Karlsruhe, Rheinstetten, Tickets: www.vaddi-concerts.de). Die langfristigere Alternative heißt aber weiterhin Barock, „Europe’s Greatest Tribute To AC/DC“ (Fr+Sa, 11.+12.4., 20 Uhr, Festhalle Wörth). Seinen definitiv finalen Germany-Auftritt absolviert einer der letzten reisenden Troubadoure aus Londons pulsierender Folkszene: Singer/Songwriter Allan Taylor, der sein Album „The Road Well Travelled“ vorstellt (Sa, 24.5., 20 Uhr, Ev. Stadtkirche).

Eine erstklassige Alternative zum Original sind auch Phil: Die elfköpfige Gruppe um Jürgen Mayer aus dem Raum Karlsruhe gilt vielen als beste „Phil Collins“- und Genesis-Tribute-Band Europas (Sa, 5.4., 20 Uhr, Konzerthaus). Außerdem holen die Erfinder des Comedy Metals ihre Jubiläumstournee nach und spielen das 95er J.B.O.-Durchbruchsalbum „Explizite Lyrik“ von vorn bis hinten (Sa, 24.5., 20 Uhr Badnerhalle, Rastatt). -pat