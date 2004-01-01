Ausblick: Die Stadtmitte

Popkultur // Artikel vom 01.01.2026

Born Of Osiris

Mit der Hyper-Prog-Supergroup um Hannes Grossmann (Triptykon, Ex-Necrophagist, -Obscura und -Hate Eternal) startet der Club Stadtmitte in sein Konzertjahr 2026.

Nach Alkaloid (Fr, 9.1., 19 Uhr), die als eine der technisch wie kompositorisch anspruchsvollsten Metalbands Europas gelten, pumpen Chrom um den verbliebenen Gründer Christian Marquis ihre tanzbare Synthese aus Synth-Pop, EBM und Club-Elektro über den Floor. Support: Destroy Me Again aka Timo Revna aus Frankfurt (Fr, 16.1., 19 Uhr).

Die Progressive-Deathcore-Pioniere Born Of Osiris haben auf der Promotour zu ihrem Mitte des Jahres erschienenen siebten Studioalbum „Through Shadows“ Within Destruction, Aversions Crown und Larcenia Roe dabei (Fr, 23.1., 20 Uhr).

Das Kölner Emo-Pop-Quintett Still Talk stellt sein frisch releastes zweites Album „Year Of The Cat“ vor. Special Guest: Attic Stories aus Karlsruhe (Mo, 26.1., 19 Uhr).

Und zum Monatsende präsentieren Diorama um Sänger und Mastermind Torben Wendt auf „Substitute For Light“-Tour ihre (auch visuell stark aufbereitete!) Mischung aus Dark Wave, Electronica und Alternative-Pop. Support: Lone Assembly aus Genf (Fr, 30.1., 20 Uhr). -pat

Anfang « Ausblick: Substage | Zeltinger Band » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 8 und 2?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Field Commander C. (Foto: Max Niemann)

Field Commander C.

Popkultur // Artikel vom 06.02.2026

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Weiterlesen …
Reverend Beat-Man & Milan Slick

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Weiterlesen …
Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …

Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Weiterlesen …
Werbung
Parkwalker

Parkwalker, How I Left & Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 23.01.2026

Die Slowcore-Helden aus den Kulturdose-Proberäumen feiern ihre neue Scheibe „The Extra Mile“.

Weiterlesen …

Lorenzo de Cunzo & Band

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

Mit seinem neuen Programm „My Favorite Songs!“ begibt sich Bariton Lorenzo de Cunzo auf eine Reise in seine Jazz-, Soul- und Chansonvergangenheit.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper