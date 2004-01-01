Ausblick: Die Stadtmitte
Popkultur // Artikel vom 01.01.2026
Mit der Hyper-Prog-Supergroup um Hannes Grossmann (Triptykon, Ex-Necrophagist, -Obscura und -Hate Eternal) startet der Club Stadtmitte in sein Konzertjahr 2026.
Nach Alkaloid (Fr, 9.1., 19 Uhr), die als eine der technisch wie kompositorisch anspruchsvollsten Metalbands Europas gelten, pumpen Chrom um den verbliebenen Gründer Christian Marquis ihre tanzbare Synthese aus Synth-Pop, EBM und Club-Elektro über den Floor. Support: Destroy Me Again aka Timo Revna aus Frankfurt (Fr, 16.1., 19 Uhr).
Die Progressive-Deathcore-Pioniere Born Of Osiris haben auf der Promotour zu ihrem Mitte des Jahres erschienenen siebten Studioalbum „Through Shadows“ Within Destruction, Aversions Crown und Larcenia Roe dabei (Fr, 23.1., 20 Uhr).
Das Kölner Emo-Pop-Quintett Still Talk stellt sein frisch releastes zweites Album „Year Of The Cat“ vor. Special Guest: Attic Stories aus Karlsruhe (Mo, 26.1., 19 Uhr).
Und zum Monatsende präsentieren Diorama um Sänger und Mastermind Torben Wendt auf „Substitute For Light“-Tour ihre (auch visuell stark aufbereitete!) Mischung aus Dark Wave, Electronica und Alternative-Pop. Support: Lone Assembly aus Genf (Fr, 30.1., 20 Uhr). -pat
