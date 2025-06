Ausblick: Dire Strats, Tina T. & Salut Salon

Sie sind die meistgebuchte „Dire Straits“-Tributeband Europas.

Angeführt von Wolfgang Uhlich, als mit bester „Mark Knopfler“-Imitator weltweit angesehen, erklingen bei „Dire Strats in Concert“ die Klassiker rund um „Walk Of Life“, „Sultans Of Swing“ und „Brothers In Arms“ (Fr, 3.10., Festhalle Wörth).

Mit ihrer Hommage und den Hits von „Private Dancer“ bis „Simply The Best“ hält die 15-köpfige Band Tina T. Cover No 1 um Rockröhre Barby Hess inkl. Backgroundchor und Showtänzerinnen das „Memoriam“ an die 2023 im Alter von 83 Jahren gestorbene Queen Of Rock’n’Roll Tina Turner lebendig (Sa, 4.10., Festhalle Wörth).

Außerdem feiern die durch ihre irrwitzigen Parforceritte zwischen Vivaldi und Vokalakrobatik, Tango und „Tatort“, Rap und Rachmaninov bekannten Hamburgerinnen von Salut Salon mit zwei Geigen, Cello, Klavier und dem neuen Programm „Heimat“ das Finale der mit „Liebe“ und „Träume“ gestarteten Konzerttrilogie (Do, 9.10., Konzerthaus). -pat