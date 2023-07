Ausblick: Jubez

Längst wieder auf Betriebstemperatur ist die zentrale Kultureinrichtung im Stadtjugendausschuss.

Der Oktober startet mit einer „Dudefest Clubshow“: KEN Mode (Mo, 2.10.) um die kanadischen Brüder Jesse und Shane Matthewsen stellen schon im Namen klar, dass ihr noisiger Post-Hardcore keine Gefangenen macht: Kill Everyone Now! Das festivalerprobte Stuttgarter Pop-Rock-Duo Antiheld (Fr, 13.10.) holt mit Support Dave Collide „Berlin ans Meer“ und das Hannoveraner Artcore-Trio The Hirsch Effekt (Do, 19.10.) peitscht sein dann frisch erschienenes sechstes Full-Length-Album „Urian“ live ein.

Bluesanhänger freuen sich auf Schwergewicht Danny Bryant (Do, 9.11.) und wer die belgisch-ghanaische Electronic-Afro-Jazzerin Esinam (Fr, 27.10.) auf der „Fest“-Feldbühne verpasst hat (oder so grandios fand, dass man sie gleich noch mal erleben muss), kommt zum Clubtourgig. Auch Songwriterin Mola (Do, 2.11.) findet nach ihrem Hauptbühnen-Auftritt auf „Das Leben ist schön“-Tour prompt den Weg zurück. -pat