Ausblick: Jubez

Das Monatshighlight des Januar-Programms geht aufs Kohi (Dub Spencer & Trance Hill, Do, 22.1.).

Aber auch sonst kann sich der Jubez-Jahresauftakt sehen und hören lassen! Nicht zuletzt beim „Blues Caravan“ vom kürzlich 30-Jähriges feiernden Label Ruf Records. 2026 geht die Show zum 20. Mal auf jene Welttournee, die schon Ana Popovic, Samantha Fish, Aynsley Lister und Joanne Shaw Taylor den großen Karrieresprung beschert hat; hinzukommen könnten nun Laura Chavez, die 2023 als erste Gitarristin überhaupt den „Blues Music Award“ in der Kategorie „Best Instrumentalist“ gewonnen hat, der ebenfalls aus den USA stammende Matthew Curry und die Französin Elise Frank (Mi, 28.1.).

Mit dem Scruffys präsentiert das Jubez „Karlsruhe’s 10th Annual Irish Folk Rock Party“: Neben den Krusty Moors um Mitorganisator Paul Burke ist diesmal eine der modernsten Celtic-Folk-Punk-Bands aus Deutschland am Start: The Manky Melters. Einheizer: Sean McGurrin und Des Kelly im Foyer bei der Whiskeybar. Dazu gibt’s wieder reichlich Cider und Guinness vom Fass (Sa, 24.1.). Im Rahmen der „Lokalz“-Reihe stellen sich Up In The Gallery (Alternative Metal) und die 2025er „New Bands Festival“-Finalisten Karlmer (Alternative Rock) um den australischen Frontmann Tim Degen vor (Fr, 16.1.).

Außerdem werden Bauchredner Sebastian Reich und sein vorlautes Nilpferd Amanda mit ihrem fünften Tourprogramm „Purer Zufall!“ vorstellig (Fr, 23.1.). Zum Vormerken: die Ausgabe Nummer sieben des „Schrägfests“, der Konzertreihe zur Querfunk-Radiosendung „Schrägfunk“, mit den beiden Singer/Songwritern Jule und Matze Rossi sowie Lampe alias Tilman Claas (Lo-Fi-Pop, Fr, 13.3.). Beginn: 20 Uhr. -pat