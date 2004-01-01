Ausblick: Kohi

Popkultur // Artikel vom 01.01.2026

Dub Spencer & Trance Hil (Foto: Jürgen Schwitzkowski)

Los geht’s am Werderplatz mit einer Show der Artists Pippa und Nina Jacob (Fr, 9.1.).

Pippa aus Wien hat ihr neues Album „Träume auf Zement“ dabei, mit poppig-eingängigen tanzbaren Melodien, teils erinnern ihre Songs an Wir sind Helden. Auch Nina Jacob steht für tanzbaren Alternativ-Pop. Tags drauf, Sa, 10.1. gibt’s eine furiose Klezmer-Fusion mit Dobranotch (Berlin), die 2022 St. Petersburg verließen, und auch nahöstliche, ukrainische und kaukasische Volksmusik adaptieren. Support: Black Sea Shipping Company.

Der türkische Pop von Sinem aus München beschwört den Geist der She-Punks (Sa, 17.1.). Die Schweizer Dub Spencer & Trance Hill sind natürlich eine Legende für alle Dub- und Reggaeheads. Ihre elektronischen Dub-Tracks treffen bei dieser Liveperformance auf die spektakulären Möglichkeiten einer Surroundbeschallung und Umberto Echos Dubmixkünste, die schon in Stereo legendär sind. Ihr neues Album „Synchronos“ (Echo Beach) wird „Live In Surround“ aufgeführt. Dubbiger Sound, der sich in ein psychedelisch-technoides Geschöpf verwandelt, halb Reggae, halb Trance (Do, 22.1., 20.30 Uhr, Kohi @ Jubez).

Tags drauf gibt’s ein Local-Doppelkonzert mit Dr. Jambalo (Jazzrock) und den Prog-Metallern Prokyon als Support (Fr, 23.1.). „Überall wo Menschen sind“ heißt das dritte Album von Das Paradies, hinter dem sich der Leipziger Musiker und Songpoet Florian Sievers verbirgt, bei dem sich manche an Blumfeld erinnert fühlen. Mit Schlagzeug, Vibrafon, Gitarren, Synthesizern, Hallfahnen und Feedbackschleifen bringt er seine eigenwillige Spielart von Popmusik auf die Bühne, mit dabei in der Paradies-Klangwelt Robert Kretzschmar (u.a. Kat Frankie, Anna Erhard). Auch der Support ist super: Stefanie Schrank ist Bildende Künstlerin und Mitglied der Kölner Indierockband Locas In Love, sie präsentiert ihr zweites Album (Sa, 24.1.).

Es folgt eine Legende des anatolischen Rocks: Ata Canani aus Köln, Wunderkind an der Saz, erfand Ende der 70er im Alleingang den türkischen Rock’n’Roll deutscher Zunge. Im Juni veröffentlichte Canani sein neues Album „Die Demokratie“, das er mit gleichnamiger Band nun live präsentiert (So, 25.1., 18 Uhr).

„Mit ihr wird das Ufer der Spree zur US-Westküste: Masha Qrella macht Pop der feinsten, klügsten und intimsten Sorte, bei dem man mit verbundenen Augen vielleicht denken würde, man sei ganz woanders“, sagt Ikone Gudrun Gut. Qrella, einst der Berliner Wohnzimmerszene zugeordnet, veröffentlicht Alben, komponiert für Film, Hörspiel und Theater und lizensiert Stücke an die US-Serie „Grey’s Anatomy“. Nach ihrem gefeierten 2021er Album mit Thomas-Brasch-Vertonungen samt dazugehörigem Hörspiel hat sie jetzt ihr neues siebtes Studioalbum im Gepäck (Do, 29.1.).

Und die queere Hamburger Rapperin Bushida steht für ein Rap-Universum ohne patriarchale Strukturen, kapitalistische Konkurrenz und männlich dominierten Rap (Sa, 31.1.). Regulärer Beginn: 20 Uhr. -rw

Anfang « Ausblick: Mikado | Ausblick: Jubez » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 2 plus 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Field Commander C. (Foto: Max Niemann)

Field Commander C.

Popkultur // Artikel vom 06.02.2026

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Weiterlesen …
Reverend Beat-Man & Milan Slick

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Weiterlesen …
Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …

Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Weiterlesen …
Werbung
Parkwalker

Parkwalker, How I Left & Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 23.01.2026

Die Slowcore-Helden aus den Kulturdose-Proberäumen feiern ihre neue Scheibe „The Extra Mile“.

Weiterlesen …

Lorenzo de Cunzo & Band

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

Mit seinem neuen Programm „My Favorite Songs!“ begibt sich Bariton Lorenzo de Cunzo auf eine Reise in seine Jazz-, Soul- und Chansonvergangenheit.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper