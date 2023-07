Ausblick: Substage

Nach legendären Ausverkauftauftritten bei den Nachbarn der Alten Hackerei steigt die Baboon Show (So, 1.10.) erstmals im wesentlich publikumsträchtigeren Substage.

Nach dem Punkknaller aus Stockholm tanzen die Osnabrücker Grog’n’Roller Mr. Hurley & Die Pulveraffen (Fr, 6.10.) wieder auf dem „Seemannsgrab“. Die international zu den renommiertesten deutschen Bands zählenden Phillip Boa And The Voodooclub (Sa, 14.10.) präsentieren ihren Avantgarde-Pop in einer „Special Best of Show“; die als „Kinder der 90er“ groß gewordenen Kölner Kuult (So, 15.10.) fühlen sich mit ihren deutschsprachigen Popsongs inzwischen „Riesig stark“ und nach dem isländischen Metal-Quartett Sólstafir (Mo, 30.10.) bricht bei Death Angel, Sacred Reich und den Spaniern Angelus Apatrida die jetzt schon legendäre „Night Of The Living Thrash“ (Sa, 11.11.) an.

Axel Bosse (So, 3.12.) hat sein neuntes Album „Übers Träumen“ dabei; die Crossover-Waliser Skindred (Mi, 6.12.) ihren Achtling „Smile“ und mit Pöbel MC (Sa, 9.12.) kommt einer der respektiertesten Rapper des deutschsprachigen Raums in den Schlachthof-Musikclub. -pat