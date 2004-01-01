Ausblick: Substage

Mit mehreren fetten Ausrufezeichen startet der Livemusikclub auf dem Alten Schlachthof ins Konzertjahr 2026.

Zum Auftakt löst das Berliner Punkquintett ZSK sein Singleversprechen ein: „Wir kommen in deine Stadt“, um das achte, im September erschienene Studioalbum zu betouren. Co-Headliner sind die Düsseldorfer Rogers, mit denen Joshi & Co. die ebenfalls auf Feuer & Papier“ enthaltene, bei Rudi Carrells „Wann wird’s mal wieder richtig…?“ angedockte Auskopplung „Sommer ohne Nazis“ eingespielt haben. Support: Rumkicks (Fr, 9.1., 19.30 Uhr).

In dieselbe Kerbe hauen Axel Kurths Sindelfinger, wenn sie auf ihrer „Wizo bringt das Licht! – Welt kaputt, feiern gut!“-Tour mit „Scheiß AfD“ mal wieder stumpf-plakativst-grobschlächtig den Goldgravurholzhammer schwingen. Support: Montreal (Di, 31.3., 20 Uhr). Flott Karten sichern sollte man sich auch für Cecilia Boström und ihre Punk’n’Roll-Schweden, die nach legendären Ausverkauftauftritten bei den Nachbarn der Alten Hackerei die zweite Baboon Show im kapazitätsstärkeren Substage geben. Special Guests: The Meffs (Do, 22.1., 20 Uhr).

Mit Megaloh flowt ein Hip-Hopper der guten alten Samy-Schule durch seinen neuen, trotz über 20 Jahren Output erst vierten Longplayer „Schwarzer Lotus“ (Sa, 28.2., 20 Uhr). Bis Hetfield, Hammett und Ulrich den Nachfolger von „72 Seasons“ eingepeitscht haben, überbrückt man mit My’tallica, der gefragtesten Metallica-Tributeshow Deutschlands (Fr, 30.1., 20 Uhr). Und weil die Förderung der lokalen Musikszene den Substagelern ein Ur-Anliegen ist, geht die „Karlsunruhe“ mit Spaulding (Pop-Punk, KA) und The Wasn’t Me’s (Alternative, PF, Sa, 24.1., 20 Uhr, Minestrone) in ihre fünfte Spielzeit.

Als eine von 22 ausgezeichneten Venues wurde das Substage am 17.11. in München von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in der Kategorie „Beste Livemusikspielstätten“ mit dem zum zwölften Mal vergebenen bundesweiten „Applaus Award“ der Initiative Musik sowie 25.000 Euro Preisgeld geehrt. -pat