Aynsley Lister & Toni Mogens

Blues-Rock-Fans lassen sich den Auftritt des Briten sicher nicht entgehen!

Mit mehr als 100.000 verkauften Alben und reihenweisen Kritikerlobeshymnen spricht Aynsley Listers Lebenslauf für sich. Zu hören sind emotionsgeladene Kompositionen aus dem noch in Arbeit befindlichen Album „Along For The Ride“ (Mi, 4.11., 20.30 Uhr, Jubez).

Auch der tags drauf gastierende 23-jährige Karlsruher Singer/Songwriter Toni Mogens hat das Corona-Off für seine neue EP „Bis ans Ziel“ genutzt. Support: Joris Rose (Fr, 6.11., 20 Uhr, Jubez). -pat