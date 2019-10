Mit der NYHC-Formation geht’s nach elf Jahren zu Ende.

Backtrack haben sich als eine der groovigsten Bands ihrer Art einen gewichtigen Szenenamen erspielt, begeben sich dennoch mit ihren drei Alben „Darker Half“, „Lost In Life“ und „Bad To My World“ auf Farewell-Tour und spielen auch in KA eine ihrer wenigen finalen Matinee-Shows in Deutschland. -pat