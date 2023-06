Baden-Baden lebt Festival 2023

Novum im Programm von Baden-Baden Events.

Die an den Kurpark angrenzende Reinhard-Fieser-Brücke bildet den Schauplatz für die neue genreübergreifende Open-Air-Reihe „Baden-Baden lebt“. Vom Jazzmusiker Konstantin Kölmel gemeinsam mit BBE ins Leben gerufen, präsentiert das Festival populäre Musiker wie auch junge Künstler aus der Region.

Der Auftakt u.a. mit Ski Aggu und Badchieff ist Rap und Hip-Hop gewidmet (Fr, 18 Uhr); Jazz, R’n’B und Rap gibt’s am zweiten Abend mit Anika Nilles & Nevell, dem Konstantin Kölmel Project feat. Nikola Bankov und Nils Wülker & Band feat. Max Mutzke und Thomas D (Sa, 18 Uhr). Am letzten Tag ist das Festivalgelände dann frei zugänglich, wenn unterm Motto „Bands for free“ Musiker der Popakademie Ba-Wü aufspielen (So, 11 Uhr). -pat