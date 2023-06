Baden-Badener Sommernächte 2023

Erstklassige Tributebands stehen traditionell auf der Bühne des Konzertpavillons im Kurgarten vor dem Kurhaus bei den „Baden-Badener Sommernächten“.

U.a. spielen das Wawau Adler Quartett (Do, 16 Uhr, Jazz), Mr. Rod mit ihrer „No. 1 Rod Steward Show“ (Do, 19.30 Uhr), Borschtsch 4 Breakfast (Fr, 16 Uhr), Night Fever mit „A Tribute To The Bee Gees“ (Fr, 20 Uhr), The Jamulus Connection (Sa, 12 Uhr, Samba/Bossa Nova/Folk/Fusion), The Cracked Cookies (Sa, 14 Uhr, Swing/Jazz/Rock/Chanson), Goldmeister (Sa, 16 Uhr, Swinging Hip-Hop), Bantu (Sa, 20 Uhr, Afrobeat/Highlife/Funk/Jazz/Soul) aus Nigeria, Simon Holliday & His Rhythm feat. Rebecca-Madeline Katz (So, 12 Uhr), das französisch-deutsch-polnische Quintett Marion & Sobo Band mit seinem modernen Stil aus vokalem Gypsy-Jazz, globaler Musik und Chanson (So, 15 Uhr) sowie die zu einer musikalischen Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase von Pink Floyd ansetzenden Kings Of Floyd (19 Uhr).

Dazu erwartet die BesucherInnen ein gastronomisches Angebot bei durchweg freiem Eintritt. -pat