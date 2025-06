Baden-Badener Sommernächte 2025

Erstklassige Tributebands präsentieren bei den „Baden-Badener Sommernächten“ vor dem Kurhaus die Hits von Coldplay (Viva la Vida: Do, 19 Uhr), Whitney Houston (Deborah Lee & The News: Fr, 19 Uhr), Genesis (Phil: Sa, 19 Uhr), Amy Winehouse (Amy Blond: So, 15 Uhr) und Queen (The Music Of Queen: So, 19.30 Uhr).

Vor und nach den Konzerten legen DJs zwischen Party-Tunes und House auf; außerdem spielt die Big Band der Karlsruher Hochschule für Musik (So, 12 Uhr). Diverse Gastronomen verwöhnen die Besucher während der „Sommernächte“. -pat