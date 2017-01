Die zweite Heimat des Tango ist Finnland.

Vor gut 100 Jahren schwappten Tanz und Musik aus Südamerika rüber, wurden um ein Mehr an Moll-Harmonien angereichert und in den Schritten vereinfacht: Finnischer Tango avancierte zur Volkskunst und neue CDs steigen in Top Ten der Charts ein!

Bändi nehmen sich die Gassenhauer der 30er bis 60er vor, addieren Töne aus Bossa, Rumba, Jazz und Country und zeigen, dass es auch eine Frankfurter Version des Finnland-Tangos gibt. Mit dabei ist u.a. der Exil-Karlsruher Thomas Salzmann an den Drums. -fd