BOF-Gründer Gerry McAvoy war zwischen 1971 und ’91 bei jeder Aufnahme des begnadeten Gitarristen und Singer/Songwriters dabei.

Und so heißt es seit 2012 „Celebrating The Music Of Rory Gallagher“. Dabei ist BOF vielmehr eine originale Backingband des Bluesrockers: Das Line-up bestand zu Anfang u.a. aus McAvoy (Bass/Vocals) und Ex-Gallagher-Drummer Ted McKenna, der 2019 gestorben ist und seither von Brandon O’Neill (Gallagher 1981-’91) vertreten wird.

Im Trio mit Marcel Scherpenzeel (Gitarre/Vocals) setzen Band Of Friends dem Meister in einer fulminanten Show mit Hits wie „Bad Penny“ und „I Fall Apart“ ein Denkmal. -pat