Der in seiner eigenen Spitzenklasse spielende AC/DC-Tribute hat mit acht Kanonen, überdimensionalen „Hells Bells“ und 60 Marshall-Boxen weiter aufgerüstet.

Auch personell: Für ihre nur vier Deutschlandkonzerte fliegen Barock um „Little Angus“ Eugen Torscher den von Brian Johnson höchstpersönlich belobigten Ivan Gac aus Südamerika ein. Freitags gibt’s „The Very Best Of AC/DC“, samstags das „AC/DC Classics 80ies Special“. -pat